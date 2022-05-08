Во время военной спецоперации российской армии на Украине погиб саратовец Дмитрий Савченко.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев и глава Саратова Михаил Исаев выразили слова соболезнований семье погибшего Дмитрия Савченко.

— Примите глубокие соболезнования, слова сочувствия и поддержки. Все земляки искренне разделяют боль утраты. Мы всегда будем чтить подвиг российских воинов — защитников страны, защитников мира и будущего. Светлая им память, — высказался Радаев.

— Искренние соболезнования. Саратов скорбит вместе с родными и близкими Дмитрия Савченко. Он с полной самоотдачей исполнил воинский долг. Будучи подполковником в отставке, он добровольцем принял участие в спецоперации, защищая мирных граждан. Вечная слава герою, — присоединился Исаев.