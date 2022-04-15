Во время военной спецоперации российской армии на Украине погиб саратовец Илья Наумов.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев и глава Саратова Михаил Исаев выразили слова соболезнований семье Ильи Наумова.

— Мы прощаемся с нашим земляком, настоящим патриотом своей страны. Глубокие соболезнования и слова поддержки родным и близким. Горю сопереживают все жители Саратовской области. Вечная слава и светлая память доблестному воину, — высказался Радаев.

— Невосполнимая потеря. Весь город скорбит вместе с родными и близкими Ильи Наумова. Наш земляк с честью и высокой самоотдачей исполнил воинский долг, защищая жизни мирных граждан. Вечная слава герою! Мы надолго сохраним его подвиг в наших сердцах, — присоединился Исаев.