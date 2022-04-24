Во время спецоперации на Украине погибли Харитон Иванов из Пугачева и Раис Буранов из поселка Степное. Об этом сообщили в пресс-службе администрации районов.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев выразил слова соболезнований родным и близким Харитона Михайловича Иванова. Информация об этом появилась на сайте администрации Пугачевского района 20 апреля.

— Мы прощаемся с нашим земляком, настоящим патриотом своей страны. Глубокие соболезнования и слова поддержки родным и близким. Горю сопереживают все жители Саратовской области. Вечная слава и светлая память, — высказался Радаев.

Также на сайте администрации Советского района 22 апреля появилась информация о гибели 19-летнего Раиса Буранова из р.п. Степное. Его посмертно наградили орденом Мужества.