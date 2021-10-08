В связи с аварией водопровода по адресу улица 9 Мая, дом 47, сегодня, 8 октября в некоторых домах Ленинского района отключили холодную воду.

Под отключение попал частный сектор, расположенный по улице 9 Мая. Вернуть воду обещают в 24:00.