Домой Рубрики Новости Саратова На улицах Ленинского района Саратова отключили холодную воду РубрикиНовости СаратоваСоцсфера На улицах Ленинского района Саратова отключили холодную воду По Новости Саратова - 08.10.2021 61 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber В связи с аварией водопровода по адресу улица 9 Мая, дом 47, сегодня, 8 октября в некоторых домах Ленинского района отключили холодную воду. Под отключение попал частный сектор, расположенный по улице 9 Мая. Вернуть воду обещают в 24:00. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Названы самые популярные фильмы о космосе у саратовцев В Санкт-Петербурге состоялся третий межрегиональный тур группы «Б» Высшего дивизиона Национальной студенческой футбольной лиги. «Т Плюс» заливают кипятком типографию на Вишневой в Саратове ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Названы самые популярные фильмы о космосе у саратовцев Новости Саратова - 08.10.2021 0 В дни начала первых киносъемок в космосе аналитики онлайн-кинотеатра МегаФон ТВ изучили «космические» вкусы зрителей. Судя по их данным, жители области оценят новый фильм Клима... В Санкт-Петербурге состоялся третий межрегиональный тур группы «Б» Высшего дивизиона Национальной... 08.10.2021 «Т Плюс» заливают кипятком типографию на Вишневой в Саратове 08.10.2021 Житель Саратвской области перетопил квартиру и задохнулся 08.10.2021 Дети в Саратовской области отпугивают собак ультразвуком 08.10.2021