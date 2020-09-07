Сегодня, 7 сентября, в Кировское трамвайное депо Саратова поступил современный кузов вагона травмая. Об этом на своей странице в соцсети Instagram рассказал мэр города Михаил Исаев.

Прибывший из Екатеринбурга электротранспорт установят на имеющиеся у предприятия тележки, оснастят пантографом, системой ГЛОНАСС и после наладочных работ трамвай выйдет на линию.

— Нам поставили кузов первой комплектности – это означает, что там стоят сиденья, есть обогрев салона, полностью функционирует вся система управления вагоном, светодиодное освещение, и это первый у нас в Саратове вагон, который оснащен кондиционером. Пассажирам будет приятно и удобно перемещаться в таком транспорте, — рассказал главный инженер МУПП «Саратовгорэлектротранс» Михаил Яковлев.

В вагоне есть система видеонаблюдения, его закупило предприятие в рамках капитально-восстановительного ремонта подвижного состава. Реконструкция продлевает срок эксплуатации вагона на десять лет.

Последний раз трамвайный парк в Саратове пополнялся в 2008-2009 году, большинству вагонов более 30 лет.

Вагон планируют пустить по третьему или одиннадцатому маршруту.





