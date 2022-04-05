Сегодня, 5 апреля, в Саратове занялись расстановкой 2024 контейнеров для раздельного сбора отходов. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

По словам ведомства, в рамках нацпроекта «Экология» в четырех районах города новые баки установят на более 400 площадках. Так, они уже появились на Челюскинцев, 85, Гоголя, 11, Посадского, 150, Клочкова, 26 и других.

На каждом их них есть наклейка с напоминанием, для каких отходов он предназначен.

Напомним, нацпроект разработан по инициативе президента РФ Владимира Путина и при поддержке Министерства природных ресурсов РФ и Министерства природных ресурсов и экологии региона.