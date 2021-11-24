Жители Саратова сегодня, 24 ноября, заметили в центре Саратова знаменитый Фургаломобиль. Фото, сделанное рядом с Театральной площадью, разлетелось по группам в социальных сетях.

—Друзья! На улицах Саратова был замечен знаменитый символ Хабаровска Фургаломобиль. Это нереально. Не верится, но это так. Хабаровск в Саратове! Приветствуем вас, смелые и упорные люди!— подписал фото очевидец.

Напомним, Фургаломобиль — это фудтрак, который в обычное время привозит детям сладости. В честь протестов на него наклеили плакаты с изображениями Фургала и лозунгами в поддержку экс-губернатора.