По факту нападения бездомных собак на женщину с ребенком 13 марта в Октябрьском районе Саратова следователями СК организована доследственная проверка.

Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» следователи, ведомство отреагировало на публикацию в интернете, где говорилось о нападении 13 марта 2022 на маму с дочерью.

Около восьми вечера на улице 4-ая Силикатная в Октябрьском районе областного центра на женщину, которая гуляла вместе с 9-летней дочерью, внезапно кинулась стая бездомных собак.

Агрессивные животные разорвали на женщине куртку.

Оказалось, что два года назад на том же участке местности на ее дочь уже нападали собаки, после чего у девочки остались шрамы.

В настоящее время проводится проверка с изучением всех обстоятельств произошедшего.