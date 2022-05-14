Сегодня, 14 мая, из-за ремонта на городском водопроводе часть Саратова осталась без воды до вечера. Об этом сообщает ООО «КВС».

Ограничено холодное водоснабжение абонентов улицы Азина, 71, 73, 75, 77.

Планируемое время окончания работ — 20:00.