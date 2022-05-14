Домой Рубрики Новости Саратова На улице Азина в Саратове отключили воду до вечера РубрикиНовости Саратова На улице Азина в Саратове отключили воду до вечера По Новости Саратова - 14.05.2022 58 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 14 мая, из-за ремонта на городском водопроводе часть Саратова осталась без воды до вечера. Об этом сообщает ООО «КВС». Ограничено холодное водоснабжение абонентов улицы Азина, 71, 73, 75, 77. Планируемое время окончания работ — 20:00. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА За сутки коронавирусом заразились 114 саратовцев Роман Бусаргин: Необходимо наводить порядок в вопросе вывоза ТКО Роман Грибов: В Балакове пройдет водный этап «Туриады-2022» ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ На улице Азина в Саратове отключили воду до вечера Новости Саратова - 14.05.2022 0 Сегодня, 14 мая, из-за ремонта на городском водопроводе часть Саратова осталась без воды до вечера. Об этом сообщает ООО "КВС". Ограничено холодное водоснабжение абонентов улицы... За сутки коронавирусом заразились 114 саратовцев 14.05.2022 Роман Бусаргин: Необходимо наводить порядок в вопросе вывоза ТКО 14.05.2022 Роман Грибов: В Балакове пройдет водный этап «Туриады-2022» 14.05.2022 СКР: Бабушка в поселке Свободный забыла ребенка на пожаре после приготовления... 14.05.2022