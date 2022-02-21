Сегодня, 21 февраля, из-за ремонтных работ на водопроводе дом в Саратове остался без воды. Об этом сообщили в ООО «КВС».

Ремонт трубы ограничил холодное водоснабжение дома №6 по улице Булгакова.

Вернуть воду обещали к 20:00.

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