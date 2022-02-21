Домой Горячая линия ЖКХ На улице Булгакова в Саратове перебои с холодной водой Горячая линия ЖКХРубрикиНовости Саратова На улице Булгакова в Саратове перебои с холодной водой По Новости Саратова - 21.02.2022 39 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 21 февраля, из-за ремонтных работ на водопроводе дом в Саратове остался без воды. Об этом сообщили в ООО «КВС». Ремонт трубы ограничил холодное водоснабжение дома №6 по улице Булгакова. Вернуть воду обещали к 20:00. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА За сутки от коронавируса в Саратовской области погибли 5 женщин и 5 мужчин В Саратове агрессивный алабай покусал 9-летнего мальчика за голову В поселке под Саратовом нашли тело неизвестного мужчины ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ За сутки от коронавируса в Саратовской области погибли 5 женщин и... Новости Саратова - 21.02.2022 0 За сутки от коронавируса в Саратовской области скончались еще десять человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава. Всего с начала пандемии в Саратовской области умерли... В Саратове агрессивный алабай покусал 9-летнего мальчика за голову 21.02.2022 На улице Булгакова в Саратове перебои с холодной водой 21.02.2022 Муниципальных служащих Саратовской области приглашают развить свои профессиональные компетенции 21.02.2022 В поселке под Саратовом нашли тело неизвестного мужчины 21.02.2022