Домой Рубрики Новости Саратова На улице Чапаева в Вольске сгорел этаж дома и сарай РубрикиНовости СаратоваПроисшествия На улице Чапаева в Вольске сгорел этаж дома и сарай По Новости Саратова - 15.10.2021 97 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Накануне, 14 октября, пожарным поступил сигнал о возгорании в Вольске. Об этом сообщает пресс-служба МЧС. Горел цокольный этаж дома на улице Чапаева и сарай на площади 148 квадратных метров. На тушение выезжали пять пожарных расчетов. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Женщина осуждена за кражу денег из дома в Саратовской области Перепись населения: В ГУ МВД рассказали саратовцам, как отличить переписчика от мошенника Мужчина насмерть забил оскорбившего его родственников гостя в Балашове ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Женщина осуждена за кражу денег из дома в Саратовской области Новости Саратова - 15.10.2021 0 Жительница Советского района Саратовской области осуждена за кражу денег из дома, сообщает пресс-служба прокуратуры. Будучи пьяной, неоднократно судимая злоумышленница пробралась через окно в дом своего... Перепись населения: В ГУ МВД рассказали саратовцам, как отличить переписчика от... 15.10.2021 Школьники смогут почувствовать себя студентами и посетить занятия у ведущих преподавателей... 15.10.2021 Мужчина насмерть забил оскорбившего его родственников гостя в Балашове 15.10.2021 Волжский район Саратова остался без воды до вечера 15.10.2021