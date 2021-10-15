Накануне, 14 октября, пожарным поступил сигнал о возгорании в Вольске. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Горел цокольный этаж дома на улице Чапаева и сарай на площади 148

квадратных метров. На тушение выезжали пять пожарных расчетов.

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