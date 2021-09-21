Домой Рубрики Новости Саратова На улице Гвардейской в Саратове не будет воды до вечера РубрикиНовости СаратоваСоцсфера На улице Гвардейской в Саратове не будет воды до вечера По Новости Саратова - 21.09.2021 86 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 21 сентября, из-за ремонта на водопроводе улица в Саратове осталась без воды до вечера. Об этом сообщает ОО «КВС». Примерно до 18:00 воды не будет в домах на улице Гвардейская, 42А,44А,46. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Внучка нашла труп дедушки в перетопленном доме в селе под Саратовом В Саратове «доктор Джексон» развел женщину на полмиллиона рублей Несовершеннолетний водитель сбил женщину в Саратове ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Мэр Саратова: Кинотеатр «Пионер» под магазин переделал бывший член общественной палаты... Новости Саратова - 21.09.2021 0 После критики от председателя ГД Вячеслава Володина глава администрации Саратова Михаил Исаев заявил, что тоже обеспокоен функционалом здания кинотеатра «Пионер». При этом глава города... Внучка нашла труп дедушки в перетопленном доме в селе под Саратовом 21.09.2021 В Саратове «доктор Джексон» развел женщину на полмиллиона рублей 21.09.2021 Академия при Президенте РФ отмечает своё 11-летие 21.09.2021 Несовершеннолетний водитель сбил женщину в Саратове 21.09.2021