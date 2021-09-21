Сегодня, 21 сентября, из-за ремонта на водопроводе улица в Саратове осталась без воды до вечера. Об этом сообщает ОО «КВС».

Примерно до 18:00 воды не будет в домах на улице Гвардейская, 42А,44А,46.

 

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