Домой Рубрики Новости Саратова На улице Заречная в Саратове не будет воды до вечера РубрикиНовости Саратова На улице Заречная в Саратове не будет воды до вечера По Новости Саратова - 15.10.2021 80 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 15 октября, из-за ремонтных работ на улице Заречная в Саратове нет воды. Об этом сообщает пресс-служба ОО «КВС». Без воды остались абоненты улицы Заречная от Хомяковой до Васильковской. Планируемое время окончания работ — 20:00. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Пенсионер на машине в Саратове сбил пенсионерку Вячеслав Максюта: Анна Кузнецова высоко оценила проект «Народный Фитнес Парк» В Саратовской области найдено тело женщины в ссадинах ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Пенсионер на машине в Саратове сбил пенсионерку Новости Саратова - 15.10.2021 0 ДТП произошло во Фрунзенском районе Саратова 15 октября. Как сообщили в городской ГИБДД, примерно в 3 часа дня на пересечении улиц Горького и Яблочкова автомобиль... Вячеслав Максюта: Анна Кузнецова высоко оценила проект «Народный Фитнес Парк» 15.10.2021 В Саратовской области найдено тело женщины в ссадинах 15.10.2021 В Саратове загорелся торговый центр «Астера» 15.10.2021 Жители Энгельса пожаловались на запах газа возле пляжа 15.10.2021