Сегодня, 15 октября, из-за ремонтных работ на улице Заречная в Саратове нет воды. Об этом сообщает пресс-служба ОО «КВС».

Без воды остались абоненты улицы Заречная от Хомяковой до Васильковской. Планируемое время окончания работ — 20:00.