В 2020 году на улучшение условий труда и производственного быта сотрудниц Приволжской железной дороги было направлено свыше 100 миллионов рублей.

Часть этих средств направлена на улучшение микроклимата и уровня освещённости на рабочих местах, а также снижение тяжести и напряженности производственного процесса. Для женщин, чья профессия связана с вредными условиями труда, приобретались специальные средства защиты, а также удобная спецодежда и спецобувь.

Для укрепления здоровья сотрудниц в минувшем году проводились онлайн-тренинги и тематические курсы. Учитывая неблагоприятную эпидемическую ситуацию в регионах, все мероприятия организовывались с учётом рекомендаций Роспотребнадзора.

В настоящее время на Приволжской железной дороге работает более 8,6 тысячи женщин, что составляет почти 30 процентов от общего количества сотрудников.

С 9 февраля 2018 года в компании действует Координационный совет ОАО «РЖД» по совершенствованию условий труда, отдыха и социальной поддержки женщин.