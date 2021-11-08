В Саратовской области продолжаются меры по борьбе с коронавирусной инфекцией. О напряженной эпидемиологической обстановке рассказал в своем телеграмм-канале председатель правительства региона Роман Бусаргин.

С 8 ноября на территории Саратовской области вводится ограничение на посещение мест массовых скоплений людей. Теперь для доступа в них сотрудников и посетителей необходимо иметь QR-код о сделанной прививке.

Также планируется усилить ковидные госпитали, закупив оборудование для обеспечения коек кислородом. Для этих целей из резервного фонда областного провительства выделено более 67 миллионов рублей. Минздрав разрабатывает предложения по переходу с баллонного кислорода на станции.

Кроме того, ведется работа по коррекции деятельности колл-центров. От жителей поступали жалобы на бльшое время ожидания. Проверить качество рабты колл-центров на территории Саратовской области поручено министру по делам территориальных образований Сергею Зюзину.