Сегодня, 30 марта, в Саратове на Усть-Курдюмской улице в Волжском районе загорелась шиномонтажка. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Пламя на площади в 18 квадратных метров ликвидировали два пожарных расчета.



