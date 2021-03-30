Домой Рубрики Новости Саратова На Усть-Курдюмской улице в Саратове вспыхнула шиномонтажка РубрикиНовости СаратоваПроисшествия На Усть-Курдюмской улице в Саратове вспыхнула шиномонтажка По Новости Саратова - 30.03.2021 127 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 30 марта, в Саратове на Усть-Курдюмской улице в Волжском районе загорелась шиномонтажка. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС. Пламя на площади в 18 квадратных метров ликвидировали два пожарных расчета. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Житель Саратова пойдет под суд за избиение и обливание водой полицейских В Энгельсе полыхала Lada Priora Саратовец ответит за вербовку людей в “Свидетели Иеговы” ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Житель Саратова пойдет под суд за избиение и обливание водой полицейских Новости Саратова - 30.03.2021 0 Уголовное дело в отношении 38-летнего саратовца, обвиняемого в угрозе применении насилия и избиении полицейских, завершено. Об этом сообщили в следственном управлении СКР. По данным следствия,... В Энгельсе полыхала Lada Priora 30.03.2021 Саратовец ответит за вербовку людей в “Свидетели Иеговы” 30.03.2021 Школьники и студенты смогут внести вклад в социально-экономическое развитие города и... 30.03.2021 Николай Панков самый полезный депутат госдумы среди саратовских представителей 30.03.2021