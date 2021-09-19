Домой Рубрики Новости Саратова На Увеке в Саратовской области горит сухая трава и мусор РубрикиНовости СаратоваПроисшествия На Увеке в Саратовской области горит сухая трава и мусор По Новости Саратова - 19.09.2021 72 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber В Саратовской области загорелась сухая трава и мусор. Об этом сообщает пресс-служба МЧС. Вызов пожарные получили примерно в 19:20. Примерная площадь огня два гектара. Сейчас на месте работают три пожарных расчета. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Панков: Более 50% голосов на выборах набирает ЕР Николай Панков: В одномандатных округах Саратовской области побеждают кандидаты от ЕР Представителя КПРФ снова отстранили от работы в УИК за сьемку личных данных избирателей в Саратове ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Панков: Более 50% голосов на выборах набирает ЕР Новости Саратова - 19.09.2021 0 Депутат Госдумы Николай Панков на брифинге в региональном исполкоме партии поблагодарил жителей области за то, что они пришли на избирательные участки и оказали доверие... Николай Панков: В одномандатных округах Саратовской области побеждают кандидаты от ЕР 19.09.2021 На Увеке в Саратовской области горит сухая трава и мусор 19.09.2021 Представителя КПРФ снова отстранили от работы в УИК за сьемку личных... 19.09.2021 Несколько членов «группы поддержки» Николая Бондаренко арестовали в Саратове 19.09.2021