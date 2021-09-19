В Саратовской области загорелась сухая трава и мусор. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Вызов пожарные получили примерно в 19:20. Примерная площадь огня два гектара. Сейчас на месте работают три пожарных расчета.

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