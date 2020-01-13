Сегодня в Ленинском районе случилось ЧП.

На улице Вишневая, 4 трое местных жителей отравились героином. Двое из них госпитализированы медиками, третий скончался.

Сейчас тело погибшего, накрытое старой простыней, уже более часа лежит на земле у дома. Родственники ждут труповозку и опергруппу.

По информации нашего корреспондента, местные жители оплакивают мужчину. Его звали Константин. По некоторым данным, он жил в этом доме. Убитые горем родные отказываются давать комментарии.

Следователи уже начали проверку. В настоящее время они осматривают место происшествия и устанавливают обстоятельства случившегося.