На железнодорожных вокзалах Приволжской железной дороги продолжается выполнение комплекса профилактических мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

На вокзалах проводят ежедневную санитарную обработку общих и служебных помещений. Она осуществляется с использованием дезинфицирующего раствора, при этом особое внимание уделяется поверхностям, контакт с которыми происходит наиболее часто.

В зданиях вокзалов размещены информационные плакаты и памятки, ведется трансляция аудиосообщений о необходимости соблюдения профилактических мер и рекомендуемой дистанции в 1,5 метра. На входных группах, у касс, справочных окон и банкоматов нанесена специальная разметка и предупреждающие стикеры для соблюдения безопасного расстояния между посетителями. На креслах в залах ожидания размещены наклейки с просьбой не занимать соседние места.

Весь персонал вокзальных комплексов обеспечен индивидуальными средствами защиты и возможностью обработки рук антисептическими средствами.

Приволжская железная дорога просит встречающих и провожающих соблюдать нормы социальной дистанции и, находясь в общественных местах, использовать средства индивидуальной защиты.