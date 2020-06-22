Сегодня, 22 июня, на Воскресенском кладбище Саратова прошло возложение цветов, сообщает корреспондент информационного агентства «Новости Саратова».

В мероприятии участвовали губернатор Саратовской области Валерий Радаев, глава Саратова Михаил Исаев, вице-губернатор региона Игорь Пивоваров, председатель Саратовской областной думы Александр Романов, главный федеральный инспектор Григорий Сергеев.

После возложения они почтили память минутой молчания, затем над могилами павших воинов прозвучали залпы траурного салюта.

По пути к выходу собравшиеся ещё положили гвоздики на плиту «Здесь захоронены участники ВОВ, умершие от ран в госпиталях Саратова в период с 1941 по 1945 годы».