Следственным отделом по Балашову в отношении медработника районной больницы возбуждено уголовное дело за получение взятки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

В примерный период времени с 1 июля прошлого года по 31 октября медработник ГУЗ СО «Балашовская районная больница» получила взятку в виде денег за выдачу сертификата о прохождении вакцинации от коронавируса.

Сейчас по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательств.

Расследование уголовного дела продолжается.