В выборах в Госдуму принял участие ряженый динозавр.

В воскресенье 19 сентября молодой человек в костюме динозавра явился на избирательный участок № 303 в саратовскую гимназию № 1.

Кадры с необычным избирателем-рептилией выложили в соцсети наблюдатели. Так как наряд избирателя никак не нарушил законодательства, саратовец был допущен к выборному процессу.

И все же громоздкий костюм едва не помешал оригинальному жителю Саратова выразить свое волеизьявление: он еле влез в кабинку для голосования.

Также «динозавру» пришлось на время снять голову, чтобы члены комиссии сверили его личность с паспортными данными.

Напомним, ранее на избирательных участках в России были замечены голосующих в костюмах лошади, бюллетеня, живые еноты и прочие персонажи косплеев.