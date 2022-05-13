На выходных жителей Саратовской области ожидает продолжение майских дождей. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

Начальник отдела прогнозирования регионального ЦГМС Светлана Цветайло рассказала подробно о погоде на ближайшие выходные в Саратовской области.

По ее словам, теплые и влажные воздушные массы сохранятся в Саратовской области в период с 13 по 18 мая. Из-за этого погода в регионе продолжит быть дождливой и облачной.

Синоптики сообщают, что в областном центре также ожидаются кратковременные дожди различной интенсивности. А 16-18 мая – грозы, сопровождаемые шквалистым усилением ветра до критериев неблагоприятного явления. Ветер усилится до 15 метров в секунду.

Столбик термометра покажет в ночные часы +4…+9, при натекании облачности до +12 градусов. Днем температура воздуха в Саратовской области и центре прогреется до +21 градуса, а на юге области ожидается даже +26 градусов. При осадках температура опустится до +17.

Также синоптики сообщают, что прохладная погода снова вернется в Саратовскую область с 19 по 21 мая.