Сегодня, 6 ноября, в Саратовской области ожидается небольшой дождь. Такая погода сохранится в регионе и в воскресенье, 7 ноября. Об этом сообщает пресс-служба регионального гидрометцентра.

В субботу утром ожидается туман с видимостью 500-1000 метров. Осадков преимущественно не будет, ветер прогнозируют южный с порывами 6-11 метров в секунду, местами порывы могут достигать до 14 метров в секунду. Температура воздуха прогреется максимум до +6 градусов.

Местами по региону днем пройдет небольшой дождь. Ветер ожидается южный с порывами 6-11 метров в cекунду. Где-то они могут достигать 15-18 метров в секунду. Температура воздуха прогреется максимум до +10 градусов.

В ночь на 7 ноября в Саратовской области будет облачно с прояснениями, местами возможны небольшие осадки. Ветер ожидается юго-западный с порывами 6-11 метров в секунду, местами они могут достигать до 15 метров в секунду. Температура воздуха прогреется до +7 градусов.

Днем синоптики прогнозируют облачность с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Ветер будет западный с порывами 6-11 метров в секунду. Местами они могут достигать 15-16 метров в секунду. Температура воздуха прогреется до +10 градусов.