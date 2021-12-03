Саратовцам прогнозируют «температурные качели» на предстоящих выходных. Об этом сегодня, 3 декабря, сообщила замначальника саратовского гидрометцентра Светлана Цветайло.

По ее словам, существенных изменений в погоде не ожидается. Сохраняется режим так называемых «температурных качелей» – будут чередоваться оттепели с морозами.

В субботу будет тепло, но ожидаются осадки. Ночью и днём от нуля до 5 градусов выше. При прохождении с Запада на Восток атмосферного фронта в северных районах области усилится ветер – по мере его продвижения будут выпадать осадки в виде дождя и мокрого снега.

Также синоптики рекомендовали водителям быть осторожнее на дорогах — само дорожное покрытие покроется льдом, также в выходные ухудшится видимость.

В воскресенье будет похолодание, но без осадков Ночью обещают от 2 до 7 градусов холода, днём – около нуля. Ветер переменных направлений подует со скоростью 2-7 метров в секунду.

К понедельнику в регион подойдет ещё один атмосферный фронт, он будет двигаться с Юга на Север. Вслед за ним поступит теплая воздушная масса, но фронт будет смещаться медленно, поэтому воздух не успеет заметно прогреться. Ночью в понедельник – от нуля до 5 градусов ниже, днём – от -2 до +3.

Повышение температур продолжится и в последующие дни, поэтому о наступлении настоящей зимы пока говорить не приходится.

В Саратове осадки также ожидаются в субботу и понедельник. Ближайшей ночью и завтра днём – от 2 до 4 тепла. В воскресенье ночью – от 2 до 4 холода, днём – в районе нуля. В ночь на понедельник – ноль – -2°С, в первый день следующей недели днём – от 1 до 3 тепла.