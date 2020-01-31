Традиционная операция «Нетрезвый водитель» пройдет в Саратове в выходные, сообщает пресс-служба ГИБДД города.

В пятницу и субботу автоинспекторы будут проверять саратовских водителей на трезвость, а также проводить профилактические мероприятия для снижения количества дорожно транспортных происшествий.

Госавтоинспекция обращается с просьбой к гостям и жителям Саратова, в первую очередь водителей, с пониманием отнестись к профилактическим мероприятиям, которые проводятся в целях обеспечения безопасности граждан.