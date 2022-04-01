В Саратовской области ожидаются аномально теплые выходные 2 и 3 апреля. Об этом сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра.

Дождливая погода сохранится еще на несколько дней. По прогнозам синоптиков, в воскресенье даже возможны первые грозы. Преимущественно в регионе будет облачно.

Юго-западный ветер подует со скоростью 6-11 метров в секунду, местами возможны порывы до 13-18 метров в секунду. Сильный ветер ожидается также в областном центре.

Что касается температуры, тут синоптики спешат обрадовать саратовцев — выходные будут теплыми. Температура воздуха ожидается выше нормы на 5-8 градусов. Ночью температура воздуха составит от +1 до +6 градусов, на юге – до +10, а днем воздух прогреется от +11 до +16, на юге даже до +21.

На территории область продолжает активно сходить снежный покров, и таянье только усилится. Из-за этого, как и в последние дни, в регионе ожидаются туманы.

В понедельник в регион начнет поступать более холодная воздушная масса, похолодает. Ночью синоптики прогнозируют температуру от +3 до +8 градусов, а днем – от +6 до +11, к вечеру будет прохладнее.

Осадки не отступят и на следующей неделе — в понедельник снова будет дождь.