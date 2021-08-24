В Саратовской области на ближайших выходных стартует летняя-осенняя охота, сообщили в комитете охотничьего хозяйства и рыболовства региона.

Жителям области разрешено идти на боровую, полевую и степную дичь: куропатка, перепел, вяхирь. Основной сезон для остальных охотников в этом году открывается с утренней зари предстоящих выходных и продлится до конца ноября.

— Можно охотиться на различные виды уток, гусей, куликов и голубей, кроме видов, занесенных в Красную книгу. В данный момент идет выдача разрешений на охоту, — сообщили в ведомстве.