Губернатор Саратовской области Валерий Радаев раскритиковал профильных региональных руководителей, глав районов, регоператора по вопросам проведения благоустройства, субботников, вывоза мусора, а также текущего ремонта дорог.

Глава региона поставил задачу в городах и сёлах ежедневно проводить субботники, обеспечить своевременный вывоз мусора, навести порядок на контейнерных площадках.

Также было поручено руководству минприроды совместно с администрацией Саратова оперативно отреагировать на критические замечания жителей областного центра на проведение обрезки деревьев.

Помимо этого, на заседании обсуждался вопрос ярмарок «выходного дня». На них планируется увеличить ассортимент и объёмы овощной продукции.

Также губернатор поставил задачу профильному зампреду Правительства области взаимодействовать с федеральным центром по проработке вопросов участия региона в госпрограммах с целью увеличения объемов ремонта и строительства дорог.