Губернатор Саратовской области Валерий Радаев раскритиковал профильных региональных руководителей, глав районов, регоператора по вопросам проведения благоустройства, субботников, вывоза мусора, а также текущего ремонта дорог.
Глава региона поставил задачу в городах и сёлах ежедневно проводить субботники, обеспечить своевременный вывоз мусора, навести порядок на контейнерных площадках.
Также было поручено руководству минприроды совместно с администрацией Саратова оперативно отреагировать на критические замечания жителей областного центра на проведение обрезки деревьев.
Помимо этого, на заседании обсуждался вопрос ярмарок «выходного дня». На них планируется увеличить ассортимент и объёмы овощной продукции.
Также губернатор поставил задачу профильному зампреду Правительства области взаимодействовать с федеральным центром по проработке вопросов участия региона в госпрограммах с целью увеличения объемов ремонта и строительства дорог.