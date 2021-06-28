В отношении замдиректора одной из организаций в Саратовской области возбуждены новые уголовные дела о получении взяток. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

С января 2017 по май 2021 года замдиректора по логистике одного из акционерных обществ города Саратова получил от директора, возглавляющего три общества с ограниченной ответственностью, частями взятку в виде денежных средств в общей сумме не менее 400 тысяч рублей.

С ноября 2016 года по май 2021 года он получил от менеджера другого общества с ограниченной ответственностью частями не менее двух миллионов рублей.

Средства предназначались за выбор компаний в качестве поставщика продукции для акционерного общества, а также за оперативное согласование технической документации, своевременную приемку товара и его оплату.

С мая 2017 по апрель 2020 года он получил от представителя еще одного общества с ограниченной ответственностью частями взятку в размере не менее 920 тысяч рублей. Эти деньги предназначались за выбор организации в качестве покупателя отработанных металлических офсетных пластин.

С ноября 2017 по сентябрь 2020 года он получил от представителя представителя другого общества с ограниченной ответственностью частями не менее двух миллионов рублей — за выбор в качестве покупателя макулатуры по постоянной неизменной цене.

Всего на гражданина возбуждено уже пять уголовных дел. Они соединены в одном производстве. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Доказательства закрепляются, расследование продолжается.