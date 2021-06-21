Следователи возбудили уголовное дело на заместителя министра сельского хозяйства Саратовской области. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По версии следствия в 2019 году чиновник скрыла необходимость сельскохозяйственной организацией в бюджет региона субсидиарных выплат, полученных в 2018 году, в связи с невыполнением условий по сохранению и увеличению объема производства молока и молочной продуктивности коров. Бюджет региона недополучил свыше миллиона рублей.

С января 2019 по декабрь 2020 года злоумышленница вместе с сотрудниками этой же организации организовала предоставление в минсельхоз ложных сведений для получения субсидиарных выплат на повышение продуктивности в молочном скотоводстве, а также умолчала о фактах, влекущих прекращение данных выплат, которые были ей известны в силу занимаемой должностью. То есть похитила свыше четыре миллиона выплат.

Противоправные действия должностного лица выявлены сотрудниками УФСБ России по Саратовской области.

На злоумышленницу завели уголовное дело, решается вопрос об избрании ей меры пресечения. Расследование продолжается.

По всей видимости, речь идет о замминистра сельского хозяйства по развитию отрасли животноводства Татьяне Григорьевой.