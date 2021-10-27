На сегодняшнем заседании Саратовской областной думы обсудили поправки в бюджет региона на 2021 год.

Доходы и расходы увеличиваются на 2 миллиарда рублей, выделяются средства на продление набережной в облцентре — 1,12 миллиарда рублей, субсидии бюджетам Саратова и Энгельса на закупку контейнеров для раздельного сбора мусора — 25,2 миллиона рублей и 6,1 миллиона, возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию продукции — 409,2 миллиона, авиаперевозчикам недополученных доходов за воздушные перевозки — 4,7 миллиона, затрат по предупреждению ЧС на объектах жизнеобеспечения — 122,4 миллиона рублей, создание модельных библиотек в муниципалитетах — 20 миллионов, господдержку отрасли культуры и поддержку творческой деятельности, техническое оснащение детских и кукольных театров — 13,1 миллиона и 900 тысяч, обеспечение деятельности учреждений и ликвидационные мероприятия по комитету капитального строительства — 11,6 миллиона.

Также выделяются средства на реализацию проектов по программам, обеспечение жильем ветеранов ВОВ, деятельности депутатов ГД и их помощников, развитие спорта.

А еще — увеличение зарплат чиновникам и депутатам на четверть — 287,9 миллиона рублей до конца года.