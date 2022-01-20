Сегодня, 20 января, состоялось второе в этом году заседание нового состава Общественной палаты Саратова. В

мероприятии принял участие глава областного центра Михаил Исаев, а также председатель комитета по общественным отношениям и туризму Евгения Кознова.

Глава города отметил необходимость взаимодействия с профильными структурами городской администрации для всестороннего рассмотрения вопросов и оперативного принятия решений.

В ходе мероприятия был утвержден состав и председатели четырех комиссий Общественной палаты. Так, председателем комиссии по социальной политике стал Антон Головченко, стоит отметить, что он уже возглавлял

данную комиссию в прежнем составе Общественной палаты, комиссии по социально-экономическому развитию – Алексей Прокаев, комиссии по ЖКХ благоустройству и экологии – Айса Акчурин, комиссии по делам молодежи, добровольчества, поддержке ветеранов – Сергей Улегин.

Кроме того, администрацией города ранее была сформирована рабочая группа по подготовке и проведению мероприятий в рамках присвоения Саратову Почетного звания «Город трудовой доблести». По итогам голосования Сергей Авезниязов и Алексей Прокаев вступили в данную рабочую группу.