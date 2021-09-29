В отношении бывшей заведующей детским садом в Балакове возбуждено еще уголовных дела о присвоении бюджетных средств. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления по Саратовской области.

Заведующая фиктивно устроила на должность медсестры свою знакомую. С июля 2017 года по июнь текущего года из средств бюджета Балаковского муниципального района ей начислялись зарплата и премии. Всего «медсестра» успела получить 320 716 рублей зарплаты, а в качестве компенсационных выплат — еще 33 155 рублей.

Напомним, ранее ее уже подозревали в хищении 858 873 рублей, выплаченных фиктивно трудоустроенной медсестре.