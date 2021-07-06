Прокуратура Воскресенского района провела проверку деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и потребовала снова возбудить дело об административном правонарушении на заведующую саратовского детского сада. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Установлено, что в апреле комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав рассмотрела административное дело в отношении заведующей одним из детских садов. Ее обвиняли в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, поскольку ее несовершеннолетний сын был задержан за управление автомобилем. Водительских прав у подростка не было.

Комиссия административное дело прекратила в виду отсутствия события административного правонарушения. Прокурор признал решение комиссии незаконным.

По фактам выявленных нарушений в адрес главы района внесено представление.