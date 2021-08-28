Птенцы были найдены на территории Энгельсского завода топливных фильтров. Выжил только один.

«Нашли птенцов пустельги. Один, к сожалению, погиб. У второго травмирована лапа, в диких условиях он не выживет. Рабочие подкармливают его, чем могут. Звонили в ветклинику, там в помощи отказали», — написала в группе «Типичный Саратов» Ольга Гудкова.

Девушка спрашивает, может ли кто-то помочь выходить дикого птенца.

В комментариях пользователи уточнили, что это не птенец пустельги, а чеглока — тоже небольшой птицы семейства соколиных.

Занимающиеся лечением таких птиц говорят, что птенец по фото не в лучшем состоянии. И, оказывается, его нельзя кормить мясом, только перепелками целиком, грызунами и насекомыми. Зоозащитники попросили автора поста связаться с ними, чтобы взять малыша на лечение.

Фото: соцсети