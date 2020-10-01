2 октября 2020 года в 14:00 пресс-центре Издательского дома «Волга-Медиа» запланировано проведение пресс-конференции с участием Управления Росреестра по Саратовской области на тему: «Оформление недвижимости: статистика, практика, вопросы».

В пресс-мероприятии принимают участие спикеры:

1. Екатерина Беличенко — заместитель руководителя управления Росреестра по Саратовской области;

2. Ирина Куркова — начальник отдела правового обеспечения управления Росреестра по Саратовской области;

3. Наталия Терехова — заместитель директора-главный технолог Кадастровой палаты Саратовской области;

4. Наталья Корнилова — вице-президент СРО НП «Профессионалы недвижимости Поволжья»,

5. Анастасия Таранникова — директор СРО «АКИПУР», руководитель проекта «Владей Легко»

6. Елена Каменщикова — заместитель директора СРО «АКИПУР».

Модератор – Ксения Иванова, руководитель пресс-центра Издательского дома «Волга-Медиа».

Со спикерами в студии обсудим ситуацию на региональном рынке недвижимости, различные нюансы оформления недвижимости и использования электронных сервисов Росреестра в Саратовской области. Вместе с экспертами ответим на вопросы: как оформить ранее возникшие права, правильно «узаконить перепланировку» и каковы последние изменения в законодательстве в сфере регистрации недвижимости.

Мероприятие пройдет по адресу: г. Саратов, ул. Вишневая, д. 10, офис 308.

Аккредитация журналистов по телефону +7-967-803-76-33.

По прежнему сохранена возможность адресации вопросов спикеру во время «прямого эфира», направляя их в чат трансляции на Youtube-канале «ТРАНСЛЯТОР».