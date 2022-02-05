В Саратовской области для здравоохранения провели закупок на суммы 12 млрд рублей. На эти деньги приобреталось высокотехнологичное оборудование и машины, сообщил на пресс-конференции «Об итогах работы в сфере госзаказа Саратовской области и задачах на текущий год» заместитель директора государственного казенного учреждения Саратовской области «Государственное агентство по централизации закупок» Вадим Шураков.

-В прошлом году для приобретения высокотехнологического оборудования и автотранспорта агентство провело закупки на сумму свыше трех млрд рублей. Например, система лучевой терапии для областного онкологического диспансера на сумму 277 млн рублей, -рассказал Шураков.

Общая сумма закупок для сферы здравоохранения в Саратовской области превысила 12 млрд рублей.