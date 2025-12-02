На землю тихо опустилась зима: Wink.ru знает, как согреть декабрь

В декабре дни становятся все короче, а вечера — длиннее и холоднее, но есть проверенный способ их согреть. Онлайн-кинотеатр Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) приготовил на первый месяц зимы коллекцию премьер, которые перенесут в теплые края и в разные уголки мира, даже в другие миры.

В декабре зрителей ждут новые эпизоды и неожиданные сюжетные повороты в сериалах из линейки Wink Originals «Обнальщик» (18+, заодно зрители отправляются в путешествие на Дальний Восток) и «Нам покер» (18+, в одной из ролей — Санкт-Петербург).



Путешествие в прекрасную горную Северную Осетию предложат в декабре создатели документального проекта «Там, где наш дом» (12+). Алан Байсангуров и Валерий Датиев восстанавливают в высокогорье популяцию яков, истребленных в девяностые. Заур Тедеев — художник и фотограф, снимавший Квентина Тарантино и других звезд, но настоящую ценность для него представляют снимки из жизни горцев-отшельников. Актриса Лейла Теблоева, которая после трагической потери мужа на съемках фильма Сергея Бодрова- младшего открывает вместе с актером Артуром Хатаговым театр внутри своего дома. Проект создан при содействии Фонда поддержки регионального кинематографа, это уже третья часть — первые две были сняты в Республике Хакасия и Красноярском крае.



На морской берег перенесутся зрители фильма «Нахимовцы. Янтарный берег» (12+) — это новая глава подростковой истории о дружбе и настоящем мужестве. Егор едет учиться в Нахимовское училище в Калининграде, где ему предстоит начать все с нуля: новые друзья, новые правила, новые испытания. Чтобы быстрее завоевать уважение и стать своим, парень выдает себя за брата знаменитых нахимовцев Логиновых и ловит волну популярности. Но вскоре ему выпадает настоящее испытание, опасное не только для него — Егор сталкивается с террористами.



В популярной у российских туристов Турции окажутся зрители сериала «Ветренный холм» (18+), а отправиться в Южную Корею помогут дорамы «Дорогой М» (18+) и «Переключи мир» (18+).

Из первого космического путешествия на землю возвращается женщина-астронавт Сэм Уокер. По сюжету американского триллера «Астронавт» (16+) вход капсулы в атмосферу идет не по плану. Главную героиню спасают и помещают под наблюдение из-за подозрений, что вместе с ней из космоса проникла внеземная жизнь.



Ну а вернуться из далеких путешествий можно в такой близкий «Наш гараж» (16+). В 30- серийной комедии семеро друзей арендуют старый гараж, который становится их логовом. Здесь они влюбляются, ссорятся, открывают в себе музыкальные таланты и осознают, что взрослая жизнь не всегда идет так, как им видится.



Для детей также в декабре найдутся путешествия и приключения. «Финник 2» (6+) — это продолжение приключений домового Финника и его друзей. Неожиданно Финник пробуждает древнюю магию волшебного посоха домовых и в результате этого теряет способность быть невидимым. Теперь под угрозой не только он сам, но и домовые во всем мире. Накануне Нового года в Wink.ru появится испано-португальский мультфильм «Пушистые каникулы» (6+). Девятилетняя Майя мечтает о невероятных приключениях. Однажды на каникулы родители решают отправить ее в летний лагерь, где она быстро находит нового друга — застенчивого мальчика Яна. Они случайно узнают, что амбициозный предприниматель собирается вырубить лес, чтобы построить парковку. Друзья готовы пойти на все, чтобы эти планы не сбылись, и им на помощь приходят обитатели леса.

Даты цифровых премьер могут быть изменены по инициативе правообладателей.