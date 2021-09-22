Жительница Вольского района Саратовской области стала фигурантом уголовного дела за неуплату алиментов на своего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по региону.

39-летяя женщина лишена родительских прав, однако она все равно обязана перечислять часть доходов на содержание своей несовершеннолетней дочери.

Ранее женщина уже попадала в поле зрения судебных приставов Вольского межрайонного отделения. Сейчас долг перед ребенком составил 76 тысяч рублей.

Судебные приставы установили, что должница не трудоустроена и у нее отсутствует имущество для взыскания. Женщину привлекли к административной ответственности повторно. Также на нее заведено уголовное дело.