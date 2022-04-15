В отношении 46-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело за покушение на убийство. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Саратовской области.

Известно, что вечером 13 марта 46-летний местный житель находился у себя дома по улице Фридриха Энгельса. Почувствовав недомогание, он вызвал бригаду скорой помощи. В ходе осмотра пациент внезапно обхватил рукой шею врача и попытался задушить ее. Потерпевшей удалось вырваться из захвата.

У медика диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, кровоподтеки в области шеи и плеча.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.