Администрация Волжского района прокомментировала публикацию «Новостей Саратова», в которой рассказывалось о жалобах горожан на отваливающуюся плитку на Набережной.

Напомним, сегодня горожане заметили, что на лестничных пролетах отвалилась плитка и пошутили, что в Саратове «набережная отклеилась».

-Администрация Волжского района сообщает, что в рамках исполнения гарантийных обязательств подрядной организацией демонтированы и вывезены на склад временного хранения отслаивающиеся плиты для последующего восстановления. Данные работы будут выполнены при установлении положительной среднесуточной температуры воздуха, — пресс-служба.