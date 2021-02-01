Сегодня, 2 февраля, заместитель главы администрации Саратова по градостроительству и архитектуре Антон Корнеев, и.о. председателя комитета по ЖКХ Наталия Даниленко и представителями ряда профильных подразделений муниципалитета встретились с активистами градозащитного совета.

На прошлом собрании обсудили укладку тактильной плитки на набережной, которая предположительно будет серого цвета, и появление площадки для выгула собак. Напомним, такое мнение выразили саратовцы в ходе открытого опроса.

Члены совета заявили, что у города есть основания сохранить облицовку из армянского туфа, который эстетичнее предложенного в проекте златолита. Было предложено снять туф с части подпорной стены на Бабушкином взвозе, если при ремонте нельзя будет оперативно достать нужный материал для центральной части набережной. Участники встречи предположили, что найти специалистов для этого можно при помощи армянской национально-культурной организации.

Антон Корнеев предложил собраться в ближайшее время, когда исполнители работ получат и смогут представить общественникам образцы облицовки и плитки.При этом главный архитектор города Виталий Желанов отметил, что

окончательные итоги по проекту можно будет подвести, когда подрядные организации серьезно проверят ее состояние и выявят все возможные проблемы после снятия старой облицовки.

Также обсудили расселение домов, которые находятся рядом с домом-музеем Павла Кузнецова, реконструкцию стадиона “Спартак”. Вопрос вызвал вид трибун, который отличается от исторического. Выяснилось, что причина этого — расширение подтрибунных помещений, где будут находиться манеж с дорожками, секции конькобежцев, залы для триатлона,

тир, тренажерный зал, а также тренерские, буфет, гардероб, медицинский блок и другие помещения.