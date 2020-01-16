Онлайн-продажи билетов на поезда дальнего следования на ПривЖД выросли на 12,1 процента в 2019 году

В 2019 году на поезда дальнего следования, отправлявшиеся с вокзалов и станций Приволжской железной дороги, было оформлено более 1,6 миллиона электронных билетов через Интернет. Показатель аналогичного периода прошлого года превышен на 12,1 процента.

Доля электронных продаж по итогам 2019 года составила 50,7 процента от общего количества реализованных в этот период билетов на поезда дальнего следования.