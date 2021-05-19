Наталья Фирсова, которая была общественным наблюдателем на участке №20 Саратова, отметила, что решение избирательной комиссии Саратовской области доказала правильность действий участковой комиссии.

— Считаю, что решение о пересчете голосов на данном участке лишний раз доказала легитимность выборного процесса. Бюллетени все были посчитаны в соответствии с действующим законодательством. Сам пересчет показал, что избирком придерживается принципов открытости и нейтральности ко всем политическим силам и готов рассмотреть по существу жалобы наблюдателей. Это важно для понимания процессам голосования и подведения итогов. Хочется отметить, что работа наблюдателей должна быть квалифицированной и профессиональной, чтобы исключить скандалы и провокации. Главная цель наблюдателя на избирательном участке проконтролировать соблюдение выборного законодательства, а не просто устроить скандал на пустом месте, — подчеркнула Фирсова.