В Саратовской области продолжается голосования по поправкам в Конституцию. На всех участках для голосования работают общественные наблюдатели.

Они могут право присутствовать на всех процедурах голосования, знакомиться с документами, следить за подсчетом голосов. Они также будут следить за голосованием на дому.

В Саратовской области работают более 19,5 тысячи наблюдателей.

— Я являюсь наблюдателем в УИК №1405. На территории района открылись 49 избирательных участков для голосования. Жители имеют возможность проголосовать как на участке, так и на дому или придомовой территории. Хочу отметить, что на нашем участке соблюдаются все санитарные нормы, каждому участнику голосования выдаются одноразовые маска, перчатки и ручка.

Кроме того, жители также активно принимают участие в опросе по присвоению городу Саратов почетного звания «Город трудовой доблести», — говорит наблюдатель из Пугачева Нурия Зарифулина.