Ректор Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского Алексей Чумаченко прокомментировал получение университетом лицензии на право ведения образовательной деятельности по специальностям «медицинская биофизика», «медицинская биохимия», «медицинская кибернетика».

Напомним, эти специальности будут функционировать на новом факультете фундаментальной медицины и медицинских технологий, с инициативой о создании которого в прошлом году выступил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

— Это очень важный этап нашей работы. Мы находимся в начале пути, предстоит ещё многое сделать для открытия и становления факультета. Это расширяет перечень направлений подготовки в СГУ, создаёт ещё большую конкуренцию для поступления в университет, увеличивает наши возможности не только в образовательной, но и в научной деятельности.

Создание факультета медицинской направленности именно в Саратовском университете не является случайным. На протяжении всей своей истории, но особенно интенсивно в последние годы, СГУ ведет научные исследования медицинской направленности. Сегодня это, в первую очередь, лаборатории мирового уровня, созданные в рамках Правительственной программы мегагрантов. Проекты учёных СГУ в данной сфере, в том числе с международным участием, неоднократно получали грантовую поддержку. Доля этих исследований стала преобладать над количеством проектов в других областях науки.

Так, в лаборатории «Дистанционно управляемые системы для тераностики» учёные исследуют пути и способы адресной доставки лекарств в организме. Научные сотрудники лаборатории биомедицинской фотоакустики с 2018 года занимаются развитием прорывного подхода к ранней диагностике и лечению онкологических, инфекционных и сердечно-сосудистых заболеваний. Лаборатория умного сна помогает учёным СГУ и их коллегам из Германии исследовать очищение тканей мозга от токсинов во время сна и развивать ночную терапию, в том числе прорывные портативные смарт-технологии. В лаборатории «Системы поддержки принятия врачебных решений» разрабатывается прототип системы поддержки принятия врачебных решений в реконструктивной хирургии. Ученые университета работают в самых разных областях медицины: это исследования в области офтальмологии, медицинской экологии, биотехнологий, кардиологии, здоровьесберегающих технологий.

Все эти направления – междисциплинарные, и при открытии нового факультета внутри университета установится более

тесная связь ученых-физиков, химиков, биологов, психологов, специалистов в области компьютерных наук и медиков. Мы будем продолжать развиваться в области высоких технологий медицины будущего.

И в этом неоценима помощь давнего друга университета, первого председателя Попечительского совета СГУ, председателя госдумы РФ Вячеслава Володина. Он с университетом уже более 20 лет. За эти годы им выдвинуто большое количество важных интересных инициатив, нужных для университета и региона в целом. Самое важное, что Вячеслав Викторович не только инициирует эти проекты, но и сопровождает их, помогает их реализовывать, воплощать в жизнь. Эта действенная помощь очень важна и в открытии факультета фундаментальной медицины и медицинских технологий.

Набор студентов на новые направления будет происходить по утверждённым правилам приёма, распространяющимся на все направления подготовки и специальности в Саратовском университете. Наличие лицензии уже сейчас позволяет нам включить новые специальности в заявку на бюджетные места на 2021 год. Мы уже разработали комплекс документов, необходимых для ведения образовательной деятельности: учебные планы, основные образовательные программы и рабочие программы дисциплин и практик. Конечно, сейчас в нашу работу серьёзнейшим образом вмешался коронавирус. Тем важнее будет факт открытия в СГУ факультета фундаментальной медицины и медицинских технологий, — говорит Алексей Чумаченко.