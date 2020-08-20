В одном из банковских учреждений 47-летняя женщина из Саратова взяла займ, но выплатить его не смогла, сообщает служба судебных приставов по Саратовской области.

Женщина знала о своей задолженности в 63 тысячи рублей, но намеченный отдых решила не откладывать. Ей не помешало даже ограничение на выезд из страны, наложенное приставами. Вот только в аэропорту Шереметьево пустить на рейс должницу не смогли.

Тогда родственники женщины помогли ей выплатить задолженность и ограничение на выезд было снято.