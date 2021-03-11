Свою работу начала новая единая диспетчерская служба Саратовской “скорой помощи”.

Она будет обслуживать вызовы в областном центре и всех районах Саратовской агломерации — Саратовском, Энгельсском, Татищевском.

Это позволит централизовать прием заявок и оперативно направлять пациентов в лечебные учреждения.

В центре есть 48 автоматизированных рабочих мест, проведена реконструкция помещений, закуплена новая техника.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев отметил, что система “умной скорой помощи” позволит исключить человеческий фактор, ускорить время выезда бригад на вызов, улучшить медпомощь.