В Иркутской, Кировской, Курганской, Саратовской области и Удмуртия началась подготовка команд для участия в Менделеевской экологической экспедиции, которая пройдет в августе в составе Молодежного форума Байкал. Организаторами экспедиции стали Федеральный экологический оператор (ФГУП «ФЭО, предприятие Росатома), Иркутское областное отделение Всероссийского общества охраны природы, сеть Информационных центров атомной энергии.

Менделеевская экологическая экспедиция направлена на популяризацию экологического мышления у студентов и школьников – понимание ценности и взаимосвязи всех элементов экосистемы Земли.

— Будущее нашей страны зависит от нас, бережное отношение к богатствам природы и создание системы рециклинга поможет развитию природных территорий. Для того, чтобы на карте России больше не появлялось объектов накопленного вреда необходимо повышать экологическое сознание и готовить квалифицированных экологов, — уверен первый заместитель генерального директора по реализации экологических проектов ФГУП «ФЭО» Максим Корольков.

Проект реализуется при информационной поддержке национальных проектов «Экология» и «Образование». Направлен на профориентацию школьников, проявляющих интерес к изучению химии и экологии, формирование опыта научно-исследовательской деятельности.

Ученики «Менделеевских классов», действующих в пяти регионах России, совместно со студентами вузов в составе федерального научно-образовательного консорциума «Передовые ЭкоТехнологии» готовят и защищают проекты по экологической тематике, которые позволят отобрать команды для участия в экспедиции.

До 28 мая команды представят проекты по темам: проблемы загрязнения атмосферы или почвы и пути их решения, проблемы сбора, утилизации, вторичного использования бытовых отходов и пути их решения, бъекты накопленного экологического ущерба моего региона, перспективы использования альтернативной энергетики в моем регионе, особо охраняемые природные территории моего региона.

В программе Менделеевской экологической экспедиции запланированы тематические дни: гидроэкология, антропогенное воздействие, биоразнообразие.

Участники проведут практические научного исследования в бассейне озера Байкал, примут участие в квесте с заполнением дневника наблюдений, поработают в выездной лаборатории и по итогам представят результаты своих исследований.